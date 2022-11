Zuletzt hatte bereits The Athletic berichtet, dass die in den USA ansässige FSG "Angebote" für den 19-maligen englischen Meister einholen will.

Die FSG hatte Liverpool im Jahr 2010 für 300 Millionen Pfund erworben, nachdem die beiden Amerikaner Tom Hicks und George Gillett den Verein am Rande der Insolvenz verlassen hatten.

Ad

Forbes schätzt den Wert des Klubs auch aufgrund der sportlichen Erfolge der Klopp-Ära auf rund 4,45 Milliarden Dollar.

WM DFB-Präsident mit forscher Japan-Ansage: "Werden sicherlich gewinnen" VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: WM 2026? Lewandowski lässt aufhorchen

(SID)

"Er wollte mich bei Liverpool": Oranje-Star de Jong sorgt für Lacher

WM Von "geistigem Schaden" bis "Umweltsauerei": Die Brennpunkte der WM VOR 2 STUNDEN