Beim "Goldin Auktionshaus" wurde in der letzten Woche ein Jersey des City-Stars aus seiner Zeit bei der norwegischen U19-Nationalmannschaft versteigert.

Das Trikot, dass Haaland 2017 während eines Qualifikationsspiels für die U19-Europameisterschaft getragen hatte, brachte eine unglaubliche Summe von 19.200 Pfund (umgerechnet fast 22.000 Euro) ein, heißt es auf der Internetseite des Auktionshauses.

Mehr als 20 Gebote wurden für das besondere Stück abgegeben.

2017 war der norwegische Superstar in Fußballkreisen noch eher unbekannt. Haaland kickte zunächst in der heimischen Liga bei Bryne MK, ehe es ihn noch im selben Jahr zu Molde FK zog.

Haaland gelingt beim BVB der große Durchbruch

Der große Durchbruch gelang ihm erst 2019 mit dem Wechsel zu FC Salzburg, dem sich ein Jahr später ein Engagement bei Borussia Dortmund anschloss.

Beim BVB glänzte Haaland in der Bundesliga und Champions League mit 86 Toren in 89 Pflichtspielen. Die herausragenden Leistungen weckten das Interesse der großen Premier-League-Klubs, vor allem das von Manchester City.

In diesem Sommer dann der Transfer zu den Citizens. Prompt schlug der Norweger auch in England höchster Spielklasse ein und erzielte bereits in zwölf Saisonspielen 18 Tore.

