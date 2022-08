Die Ballannahme eine Augenweide, das anschließende Dribbling technisch hochwertig, dynamisch, erfolgreich. Gabriel Jesus nahm es bereits in der achten Minute mit der gesamten Hintermannschaft des AFC Bournemouth auf, ehe er im perfekten Moment auf Gabriel Martinelli ablegte. Dessen Abschluss wehrte Schlussmann Mark Trevers noch ab, gegen Martin Ödegaards Nachschuss war er machtlos.

Der Löwenanteil des Treffers gehörte zweifelsohne Jesus, die Aktion des Angreifers, der im Sommer für 52 Millionen Euro von Liga-Konkurrent Manchester City gekommen war, vermittelte Selbstbewusstsein pur.

Ein Selbstbewusstsein, mit dem er seit seiner Ankunft bei Arsenal aufwartet. Schon in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit steuerte der Stürmer sieben Tore bei. Lediglich ein Horsd’œuvre. Jesus konservierte seine starke Form und machte zum Premier-League-Start einfach weiter.

Beim Auftaktsieg über Crystal Palace (2:0) blieb er noch ohne eigenen Treffer, dafür avancierte er beim 4:2 gegen Leicester City eine Woche später mit zwei Toren und zwei Assists zum Mann der Partie.

Gabriel Jesus bei ManCity nicht immer gesetzt

Am dritten Spieltag lieferte im Duell mit Bournemouth nicht bloß besagtes Gala-Dribbling, sondern seine dritte Vorlage der noch jungen Saison. Dass Arsenal als einziges Team der englischen Beletage mit der Maximalanzahl von neun Punkten dieser Tage vom tabellarischen Platz an der Sonne grüßt, hängt eng Jesus' Qualitäten zusammen.

Dass der Brasilianer über außerordentliche Fähigkeiten verfügt, deutete er während seiner fünfjährigen Schaffenszeit bei den Citizens immer wieder an, vollumfänglich setzte er sich unter Coach Pep Guardiola allerdings nicht durch. Als der amtierende Meister Erling Haaland verpflichtete, zog Jesus schließlich weiter.

Ganz zur Freude seines aktuellen Übungsleiters. Mikel Arteta geriet unlängst ins Schwärmen, als er auf seinen Star angesprochen wurde. "Diese Siegermentalität, die er hat und wie er um jeden Ball kämpft, wie er seine Energie einsetzt, ist beeindruckend", sagte der Spanier auf einer Pressekonferenz.

Arteta adelt Jesus: "Ein Vorbild"

Arteta ergänzte: "Er weiß, wie schwer es ist, im Fußball zu gewinnen und wie viel man hineinstecken muss. Er ist ein wirklich gutes Vorbild für den Rest der Jungs." Auch Jesus bringt seinem Trainer, mit der bereits bei den Skyblues zusammenarbeitete (Arteta war zwischenzeitlich Guardiolas Co-Trainer, Anm. d. Red.), reichlich Wertschätzung entgegen.

"Sehr wichtig" sei bei seiner Entscheidung pro Arsenal die Tatsache gewesen, dass Arteta bei den Gunners an der Seitenlinie steht.

"Nachdem ich mit ihm gesprochen habe, war ich mir zu hundert Prozent sicher. Weil ich Vertrauen in ihn habe", sagte Jesus im Interview mit "Goal" und "Spox".

Jesus will "Trophäen gewinnen"

Mit Blick auf seine sportlichen Ziele mit den Hauptstädtern erklärte er: "Zuallererst möchte ich mich anpassen. Anpassen an den Verein - anpassen an die Spieler. Danach wird sich alles andere von selbst ergeben. Und am Ende der Saison möchte ich etwas gewinnen, ich möchte Trophäen gewinnen."

Der letzte prestigeträchtige Titel liegt mit dem FA Cup 2020 zwar noch nicht allzu lang zurück, in der Premier League läuft Arsenal der Musik aber seit vielen Jahren hinterher. In der vergangenen Saison stand am Ende Platz fünf zu Buche, im Jahr davor sogar lediglich Rang acht.

Jesus ist in einer verheißungsvollen, jungen Mannschaft die personifizierte Hoffnung für eine Auferstehung, dafür, dass die Zukunft im Emirates wieder rosiger aussieht. Bislang deutet vieles darauf hin, dass er das Vertrauen, das in ihn gesetzt wird, gerecht wird.

