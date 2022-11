Damit darf der Ex-Bundesliga-Coach am Samstag im Heimspiel der Reds gegen den FC Southampton am Samstag (16:00 Uhr) nicht auf der Trainerbank sitzen. In der 86. Minute des Spiels am 16. Oktober, Liverpool führte bereits 1:0 gegen den Meister, hatte sich Klopp ausgiebig über einen ausgebliebenen Pfiff des Schiedsrichters aufgeregt.

Im Nachgang habe der Deutsche eingeräumt, dass sein Verhalten dem Schiedsrichter gegenüber "unangemessen" gewesen sei, hieß es vonseiten der FA. Die ursprüngliche Geldbuße bleibt bestehen.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Abwehr im Dauer-Tiefschlaf: Dortmund geht in Gladbach baden

Premier League City nur ein Milliarden-Monster? Diese Talente beweisen das Gegenteil VOR 9 STUNDEN

(SID)

Nach Rüge für Top-Talent: Nagelsmann schätzt Tels "gesunde Arroganz"

Premier League UFC-Star McGregor scherzt über Liverpool-Kauf UPDATE 09/11/2022 UM 11:08 UHR