Klopp selbst war mehrmals nah dran auf der vorangegangenen Achterbahnfahrt. Seine Elf verwandelte einen 0:2-Rückstand auch dank zweiter Tore von Roberto Firmino (33./54.) in ein 3:2. Doch dann - Achtung, die Pumpe! - traf Brightons Leandro Trossard nach seinem frühen Doppelpack (4./18.) zum dritten Mal (83.) . Und Klopp mitten ins Herz.

Liverpool hat bereits elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arsenal, dem nächsten Gegner in der Premier League am Sonntag in London. Es folgt der Kracher gegen Titelverteidiger Manchester City, in der Champions League wartet der Doppelpack gegen die Rangers aus Glasgow. "Wir müssen uns da jetzt zusammen durchkämpfen", sagte Klopp, "die Jungs können viel besser spielen. Meine Aufgabe ist es, das aus ihnen herauszukitzeln."

Ist er dafür weiter der richtige Mann? "Ich bin hier im Moment noch am richtigen Ort, hundertprozentig", hatte er vor dem Brighton-Spiel bei "Sky" gesagt, allerdings mit dem Zusatz: "Und wenn nicht, dann muss man es beenden. Es wäre ja doof, wenn man das nicht machen würde." Aber, betonte er, "alle Beteiligten sehen das nicht"

Doch von sieben Ligaspielen gewann der Vize-Meister nur gegen Bournemouth und Newcastle. In der vergangenen Saison hatte Liverpool zum selben Zeitpunkt fünf Punkte mehr und war ungeschlagen. Die Gründe für die Ergebniskrise? Klopp verwies auf den Umbruch im Kader und die jüngste Verletzungsmisere.

Klopp spürt den Druck

Was er so schrecklich fand? "Wir standen nicht tief, haben aber auch nicht hoch angegriffen. Wir waren irgendwo dazwischen", schimpfte der 55-Jährige über die Defensivleistung. Er gab aber zu, "keine Ahnung" vom Plan des neuen Brighton-Teammanagers Roberto De Zerbi gehabt zu haben. Diesen zu erkennen, sei zwar "keine Raketenwissenschaft" gewesen, doch bevor er habe reagieren können, "stand es 0:2".

Und jetzt? "Wir sind unter Druck, das ignorieren wir nicht. Wir vergrößern den Druck nicht täglich, aber er ist da." Auch auf ihm.

