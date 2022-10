Haaland unterschrieb in Manchester einen langfristigen Vertrag bis 2027. Vor allem Real Madrid dürfte in Zukunft wohl wieder beim Torjäger anklopfen. Schon im Sommer sollen die Königlichen Interesse gezeigt haben. Doch da hatte noch Man City das bessere Ende für sich. Auch PSG könnte einen solchen Deal vermutlich finanzieren.

Durch die Klausel soll offenbar auch verhindert werden, dass finanzstarke Klubs in der heimischen Liga wie der FC Chelsea oder FC Liverpool in wenigen Jahren bei Haaland anfragen. Demnach müssten die reichsten Klubs in England im Falle eines Interesses an dem Ex-BVB-Profi tiefer in die Tasche greifen.

Sollte der 22-Jährige in zwei Jahren tatsächlich für rund 200 Millionen Euro den Verein wechseln, wäre er der zweitteuerste Transfer der Geschichte. Nur Neymar mit seinem Wechsel 2017 nach Paris kostete bisher mehr (222 Millionen Euro).

In 13 Saisonspielen für das Team von Trainer Pep Guardiola erzielte Haaland schon beeindruckende 20 Tore. In der Premier League steht die Bilanz bei 15 Treffern in neun Begegnungen.

ab 17:30 Uhr ) in Spitzenform auflaufen. Zuletzt schonte Guardiola den Norweger in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (0:0). "Er war nach dem Spiel gegen Southampton sehr, sehr müde und hat sich nicht gut erholt", erklärte der Coach. Nach der benötigten Pause soll Haaland dann wieder zum Topduell gegen den FC Liverpool am Sonntag ( im Liveticker ) in Spitzenform auflaufen.

