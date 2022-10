Entscheidend, was die Zukunft des Stürmers bei Tottenham angeht, sei vor allem der Verbleib von Trainer Antonio Conte. Eine Vertragsverlängerung des Italieners sei gleichbedeutend mit größeren Ambitionen des Klubs.

"Ich denke, das hängt von der Zukunft von Conte ab und ob er den Vertrag mit Tottenham verlängern wird. Wenn Conte bleibt, dann deshalb, weil Tottenham sich wirklich verbessern will und die Premier League und die Champions League gewinnen will", so der italienische Sky-Experte

"Wenn Antonio Conte bleibt, dann deshalb, weil er die Garantie hat, dass Kane, Son, Richarlison - all die großen Spieler von Tottenham - bleiben werden. Ich glaube nicht, dass Conte bleiben wird, wenn Tottenham Kane verkauft", so Di Marzio weiter.

Die "tz" berichtet unterdessen, dass der FC Bayern bereit wäre, für Kane tief in die Tasche zu greifen. Laut dem dem Münchner Boulevardblatt könne sich der Verein sogar vorstellen, die Grenze von 100 Millionen Euro zu überschreiten.

Kane ist ein Eigengewächs der Spurs. Einschließlich der Juniorenzeiten spielt der 29-Jährige seit 2004 - seit seinem elften Lebensjahr - für die Londoner. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2024.

