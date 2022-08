Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane (5.) brachte Tottenham früh auf die Siegerstraße.

In der 56. Minute verpasste der 29-Jährige zunächst mit einem verschossenen Handelfmeter die Entscheidung.

In der 81. Minute holte Kane dies per Kopf nach. Bei Nottingham wurde Taiwo Awoniyi, Neuzugang vom Bundesligisten Union Berlin, in der 75. Minute eingewechselt.

Der Nigerianer blieb aber wirkungslos.

(SID)

