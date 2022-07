Zwischen beiden Vereinen und dem Spieler herrsche demnach bereits Einigkeit über die Details. Die "Blues" seien bereit, Sevilla eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen für den Innenverteidiger zu zahlen.

Eine Operation aufgrund einer Beckenverletzung vor wenigen Wochen gefährdete den Transfer zunächst. Nun scheint aber alles in trockenen Tüchern zu sein.

Koundé wechselte 2019 von Girondins Bordeaux zu Sevilla. Der 23-Jährige absolvierte für den spanischen Klub insgesamt 133 Pflichtspiele quer durch alle Wettbewerbe.

Tuchel deutete im Trainingslager in den USA bereits an, dass der Klub auf dem Transfermarkt noch aktiv werde. "Wir brauchen noch ein paar Spieler, um den Kader zu verbessern", so der Coach.

