Damals hatte aber noch der FC Brentford die besten Karten. Kurz vor Abschluss scheiterte der Transfer. Mudryk äußerte sich daraufhin öffentlich und dankte dem Londoner Klub "für die Angebote".

Weiter meinte der als "ukrainischer Neymar" gefeierte Linksaußen: "Mit 20 Jahren in der Premier League zu landen, wäre fantastisch, aber die endgültige Entscheidung liegt beim Vereinspräsidenten."

Wäre das Angebot "vor einem Jahr oder 18 Monaten gekommen, hätte ich keine Sekunde darüber nachgedacht - ich hätte den Verein ohne zu zögern gebeten, mich gehen zu lassen", so Mudryk.

Er habe "noch einen langen Vertrag, und alle meine Gedanken sind mit Schachtar verbunden. Ich werde meine ganze Kraft einsetzen, um der Mannschaft in allen Wettbewerben, an denen wir teilnehmen, zum Sieg zu verhelfen."

Tatsächlich läuft der Vertrag von Mudryk bei Donezk noch bis 2026. Erst im Januar 2021 war der Youngster aus der zweiten Mannschaft in die A-Elf von Schachtar gerückt. Besonders die Leistungen von Mudryk in der Champions League riefen nun die großen Klubs auf die Agenda. In der Königsklasse erzielte der junge Ukrainer gegen RB Leipzig und Celtic Glasgow je einen Treffer, hinzu kommen zwei Vorlagen beim 4:1-Erfolg gegen den Bundesligisten.

Eurosport-Einschätzung: Neben Liverpool und Arsenal soll auch der FC Sevilla seine Fühler nach Mudryk ausgestreckt haben. Allerdings deutete der 21-Jährige bereits an, dass ihn ein Wechsel in die Premier League reizen würde. Als Ablöse sind im Moment etwas über 30 Millionen Euro im Gespräch. Sollte Mudryk allerdings weiter so aufspielen, könnte sich diese Summe bis zum Winter erhöhen. Die besten Karten hat wohl Arsenal. Im August versah das Talent einen Instagram-Beitrag mit einem Like, in dem es um das Interesse der Gunners ging.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

