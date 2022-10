"Klarer geht es nicht", schimpfte er anschließend bei "Sky": "Ich weiß gar nicht, was Mohamed Salah noch tun muss, um einen Freistoß zu bekommen."

Ad

Auf jeden Fall hatte der ägyptische Stürmerstar neun Minuten zuvor das entscheidende Tor erzielt

La Liga "Madrid mag ihn so sehr": Kroos steigt zum Clásico-Helden auf VOR 21 MINUTEN

Es bedeutete ManCitys erste Liga-Niederlage seit dem 19. Februar (2:3 gegen Tottenham Hotspur).

Liverpool schaltet Haaland aus

Entscheidend war, dass Klopp und Liverpool die unbändige Tormaschine Erling Haaland lahmlegten. Haalands Torserie riss am Sonntag nach sieben Premier-League-Spielen mit 13 Toren, zuletzt hatte er am zweiten Spieltag nicht in der Liga getroffen.

Ein Tor "verhinderte" Haaland sogar: Weil er seinen Gegenspieler Fabinho im Aufbau des Angriffs umgerissen hatte, wurde Phil Fodens Treffer nach Videobeweis aberkannt (53.).

Für Liverpool war der Sieg moralisch und tabellarisch enorm wichtig. Immer noch beträgt der Rückstand auf die Citizens bei einem Spiel weniger zehn Punkte, noch vier Punkte weiter ist der Spitzenreiter FC Arsenal entfernt.

Das könnte Dich auch interessieren: "Madrid mag ihn so sehr": Kroos steigt zum Clásico-Helden auf

(SID)

Klopp stolz auf seine Mannschaft: "Top-Leistung von allen Jungs"

Ligue 1 Mbappé widerspricht Gerüchten: "Habe nie um Abschied gebeten" VOR 9 STUNDEN