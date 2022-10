Kapitän Kevin De Bruyne (49.) traf für die Citizens, bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan über die komplette Distanz mitwirkte.

Manchester hatte zuletzt in der Champions League in Kopenhagen und Dortmund (jeweils 0:0) sowie beim Liga-Schlager in Liverpool (0:1) keinen Auswärtstreffer erzielt.

Ad

Haaland, der in elf Ligaspielen 17 Treffer für Man City erzielt hatte, war am Dienstag gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund mit einer Fußverletzung ausgewechselt worden.

La Liga Einbruch bei Benzema: Mutmaßlicher Täter gefasst VOR 3 STUNDEN

Teammanager Pep Guardiola ging zuletzt allerdings nicht von einer längeren Ausfallzeit seines Top-Angreifers aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Verzwickte Lage in München: Flicks Sorgenfalten werden größer

(SID)

Klopp scherzt nach Geldstrafe: "Teuerste Grimasse der Premier League"

Bundesliga "Asozial und feige!" Hertha-Coach wettert nach Bremer Becherwürfen VOR 5 STUNDEN