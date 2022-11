Anfang des vergangenen Jahres sorgten die Forscher des Schweizer Instituts CIES mit einer Studie für Aufsehen.

Demzufolge haben Manchester City und der FC Barcelona seit 2016 innerhalb von fünf Jahren als einzige Fußballklubs der Welt mehr als eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert. Da City in dieser Zeit "nur" 375 Millionen auf dem Transfermarkt einnahm, stand eine Rekord-Negativbilanz von 631 Millionen zu Buche.

Ad

Ganz anders dagegen die aktuelle Lage. Am 7. November vermeldete Manchester für die Spielzeit 2021/2022 Rekordeinnahmen in Höhe von 613 Millionen Pfund, was knapp 698 Millionen Euro entspricht. Beim Gewinn standen 41,7 Millionen, fast 47,5 Mio. Euro, zu Buche. Ebenfalls ein neuer Bestwert.

League Cup Ohne Haaland: ManCity wirft Chelsea aus dem League Cup UPDATE GESTERN UM 21:55 UHR

Möglich sind diese Finanzjonglagen durch die Abu Dhabi United Group, die 78 Prozent am Verein hält. Es ist diese Gemengelage, die das City-Image zementiert.

"Hören Sie auf": Pep liefert sich Wortgefecht mit Journalisten

Wo viele andere Klubs ausbilden oder zumindest möglichst günstig einkaufen, wird in Manchester das Geld nur so in den Markt gepumpt. In diesem Sommer war es vor allem die Verpflichtung von Erling Braut Haaland, die für Aufsehen sorgte - auch wenn der Norweger vom BVB für fast schon bescheidene 60 Millionen Euro unter Vertrag genommen wurde.

Teenager Lewis schreibt Champions-League-Geschichte

Wer hingegen die andere Seite von Manchester City beleuchten will, der landet schnell bei Phil Foden, Rico Lewis, Cole Palmer und Josh Wilson-Esbrand. Den Nationalspieler und die drei Newcomer verbindet etwas, was sonst eher selten mit den Skyblues in Verbindung gebracht wird: Sie alle wurden nicht mit Millionen geködert, sondern fanden aus der Jugendakademie den Weg in den Luxus-Profikader.

Lewis trug sich gar schon ins Rekordbuch der UEFA Champions League ein. Teammanager Pep Guardiola brachte den Außenverteidiger beim 3:1-Sieg gegen den FC Sevilla erstmals von Beginn an. Das lohnte sich. Denn mit 17 Jahren und 346 Tagen avancierte das City-Talent zum jüngsten Spieler der Königsklassen-Historie, der beim Startelf-Debüt direkt traf. Damit löste Lewis einen gewissen Karim Benzema ab.

"Diesen Tag werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen", erklärte der Teenager nach seinem großen Auftritt. So geht Identifikationsbildung mit dem Verein.

Guardiola: "Dann wird für uns alle ein Traum wahr"

Guardiola freute sich aus zwei Gründen über die couragierte Vorstellung von Lewis. Zum einen habe der Rechtsverteidiger "Qualität und Tempo" auf den Platz gebracht, das "Spiel breit gemacht" und den "Raum gut attackiert". Zum anderen, und das mag noch wichtiger sein für den Klub, sei Lewis auch aus wirtschaftlicher Sicht eine vielversprechende Option für die Zukunft. "Außenverteidiger sind so teuer", unterstrich der Coach.

"Wenn wir jemandem aus der Akademie die Chance geben können, als Ersatz für Kyle (Walker, A.d.R.) oder João (Cancelo, A.d.R.) bringen können, dann wird für uns alle ein Traum war", wurde Guardiola geradezu euphorisch. "Die Akademie ist so wichtig und ich bin sehr glücklich mit der Arbeit, die dort geleistet wird." Das lässt sich auch an den Ergebnissen ablesen. Die U21 belegt in der Premier League derzeit Platz drei und gewann souverän die Gruppe G in der Youth League.

Und so kommt es nicht von ungefähr, dass der Teammanager auch auf der linken Verteidigerposition mit dem Nachwuchs experimentiert und Josh Wilson-Esbrand, der einst in der U18 bei City anfing, einsetzte. Kurios: Der 19-Jährige wurde von Guardiola zwar noch nicht in der Meisterschaft berücksichtigt, dafür aber gleich zweimal in der Champions League. Noch so ein Traum, der wahr wurde.

Foden: Das personifizierte City-Märchen

Der personifizierte City-Märchen aber ist die Geschichte von Phil Foden. Das Mittelfeld-Ass kam im Alter von acht Jahren zu Manchester City, durchlief die gesamte Ausbildung des Vereins und ist heute mit 22 Jahren absoluter Leistungsträger bei den Profis. Ein Weg, den auch Cole Palmer einzuschlagen scheint.

Phil Foden Fotocredit: Getty Images

Der 20-Jährige stammt ebenfalls aus der City-Akademie und wird von Guardiola derzeit an die erste Mannschaft herangeführt. Sieben Einsätze in der Premier League und vier in der Champions League hat der offensive Mittelfeldspieler angesammelt in dieser Saison, der Marktwert des jungen Engländers wird von "transfermarkt.de" bereits mit 15 Millionen Euro angegeben.

Ist Manchester City tatsächlich der Millionen-Klub, als der er verschrien ist? Die Antwort lautet weiterhin ja - allerdings darf der Satz ruhig mit einem einschränkenden "aber" weitergehen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren:90+5! Haaland schießt Manchester City zum Sieg

Musterbeispiel Haaland: Guardiola analysiert den Wunderstürmer

Champions League Rose hofft auf positive Überraschung gegen ManCity UPDATE 08/11/2022 UM 13:17 UHR