Fußball

Manchester United: Fans protestieren vor dem Old Trafford - und machen ihrem Ärger über Klub-Besitzer Luft

Seit Jahren führen die Milliardäre Avram und Joel Glazer die Geschicke bei Manchester United. Sonderlich beliebt sind die Besitzer bei den eigenen Fans nicht, zuletzt kam es wieder vermehrt zu Protesten. So auch am Montagabend, ehe die Red Devils im Old Trafford auf den FC Liverpool trafen. Die Szenen im Video.

00:00:46, vor einer Stunde