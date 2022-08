Fußball

Manchester United geht gegen FC Brentford unter - Erik ten Hag bedient: "Plan in die Tonne treten"

Man United schlittert gegen Brentford in ein Debakel, das 0:4 ist das nächste Kapitel in der Krise des Rekordmeisters. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel übt Trainer Erik ten Hag Kritik an seinen Spielern.

00:00:43, vor einer Stunde