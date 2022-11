In dieser Zeit wurde Guardiola vier Mal englischer Meister mit City, hinzu kommen vier Ligapokaltitel und ein Pokalerfolg. In der Champions League warten die Engländer jedoch weiter auf einen Triumph.

In der Saison 2020/21 erreichte Man City jedoch das Finale und verlor dort 0:1 gegen Premier-League-Rivale FC Chelsea.

Ad

Laut dem Bericht läuft der neue Vertrag zunächst ein Jahr, beide Seiten haben zudem offenbar eine optionale Verlängerung um eine weitere Saison. Somit könnte Guardiola schon 2024 den Verein verlassen. Auch sein aktueller Vertrag beinhaltete eine Verlängerungsoption.

WM Verwirrung um Stadion-Kapazitäten: Mehr Zuschauer als Plätze? VOR 2 STUNDEN

Allerdings ließ der 51-Jährige zuletzt bereits durchblicken, dass es aus seiner Sicht nicht viele Klubs gibt, die ihm dieselben Möglichkeiten bieten können.

"Würde ich sieben Jahre lang bei einem anderen Verein bleiben? Nein, das glaube ich nicht. Es ist schwierig, das zu finden, was ich hier als Trainer habe. Um lange Zeit Trainer zu sein, muss man sehr viel Unterstützung bekommen", erklärte Guardiola. In Manchester herrsche im Klub Stabilität. "Deshalb denke ich, dass dies nur in wenigen Vereinen möglich ist", so der City-Coach.

Das könnte Dich auch interessieren: Neuer Frankreich-Coach? Zidane offenbar mit Verband einig

Brasilien-Star Raphinha selbstbewusst: "Haben zehn Tänze vorbereitet"

WM Erste WM-Sensation! Saudi-Arabien schockt Topfavorit Argentinien VOR 4 STUNDEN