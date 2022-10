Für die Red Devils, forderte Schweinsteiger, müsse es nun darum gehen, "bald zu zeigen, wer der wahre Verein in Manchester ist".

Diesen Status aber hat seit Jahren das von Pep Guardiola trainierte Manchester City inne.

Rekordmeister United spielt nur noch die zweite Geige.

Das war im Derby nicht anders, mehr noch: Das 6:3 war eine Demontage erster Güte. "Ich kann nicht glauben, wie schlecht Manchester United gewesen ist", echauffierte sich auch Klub-Ikone Roy Keane.

"So schlecht wie United in der Defensive war, so schlampig war das Passspiel. Es gab überall Lücken", monierte Keane in seiner Rolle als TV-Experte für "Sky Sports".

Es wird wohl sehr lange dauern, bis man die bittere Pleite bei Manchester United restlos verdaut hat ...

