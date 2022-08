Fußball

Sensations-Transfer? Südamerika-Topklub wirbt um Superstar Cristiano Ronaldo - das Transfer-Geflüster

Der Transfer-Sommer geht in die heiße Phase. Auch Cristiano Ronaldo wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Könnte CR7 nun sogar Europa verlassen? Zudem baggert der FC Barcelona weiter an neuen Spielern, u.a. vom BVB, dem FC Liverpool und Manchester City. In der Bundesliga will der FC Augsburg sich verstärken. Das Transfergeflüster vom Freitag.

00:03:24, vor einer Stunde