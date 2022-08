Eine Riesenportion Mut, das muss man Thomas Tuchel lassen, hat er sich spätestens in London zugelegt. "Das ist hier eben emotional", sagte der deutsche Coach des FC Chelsea, nachdem er beim Handshake mit seinem Gegenüber Antonio Conte zusammengerasselt war.

Und obwohl Conte den Eindruck machte, Tuchel bei nächster Gelegenheit im Hafenbecken von Neapel versenken zu wollen, stellte der frühere Bundesliga-Coach hernach grinsend fest: "Ich mag so etwas."

Ad

Tuchel ist in England angekommen. Nicht, weil er nach dem 2:2 im Derby gegen Tottenham Hotspur wirkte, als wolle er Conte die Hand genüsslich zu Brei zerdrücken. "Wir sind eben emotionale Trainer", sagte der 48-Jährige: "Ein Problem haben wir nicht."

Premier League Liverpool stellt sich gegen UEFA: "Keiner denkt an die Spieler" VOR 2 STUNDEN

Conte, der wie sein deutscher Amtskollege nach dem Spiel die Rote Karte sah, war der Respekt vor Tuchel aber durchaus anzumerken.

Tuchel: Ein Mann für die schweren Aufgaben

"Ich habe immer gedacht, dass man sich beim Handschlag in die Augen schaut - aber da hatten wir eben eine andere Meinung", sagte Tuchel, "so ist die Premier League halt." Conte äußerte sich erst nach dem Match bei Instagram zu den Scharmützeln. Zu einem Bild, dass Tuchel nach dem zweiten Führungstreffer jubelnd vor der Spurs-Bank zeigte, schrieb der Italiener: "Du kannst heilfroh sein, dass ich das gerade nicht gesehen habe."

Tuchel ist ein Mann für die schweren Aufgaben. In Mainz - das kurze Intermezzo mit Jörn Andersen einmal ausgeklammert - und Dortmund beerbte er Jürgen Klopp, der in Liverpool zum beliebtesten deutschen Trainer der Premier-League-Geschichte wurde. Anders als Klopp ist Tuchel, der Taktik-Fanatiker, der Tüftler, aber kein Entertainer, kein Werbe-Testimonial.

Für Tuchel zählen nur Leistungen, keine Namen. Auch deshalb scheiterte er, wenn man das überhaupt scheitern nennen mag, bei Paris St. Germain, weil er die Neymars und Mbappes als das behandelte, was sie eben sind: Spieler in einer Mannschafts-Sportart. Chelsea coachte er danach nüchtern und sachlich zum Champions-League-Sieg.

Doppelrot: Thomas Tuchel und Antonio Conte Fotocredit: SID

Tuchel: Mehr Kopf als Herz?

Sie werden ihm an der Stamford Bridge kein Denkmal bauen, wie sie es Klopp in Liverpool dereinst sicherlich errichten werden. Tuchel ist ein Trainer für den Kopf, nicht für das Herz.

"Er ist der beste Trainer der Welt", sagte PSG-Boss Nasser El-Khelaifi, was ihn nicht daran hinderte, ihn nach der Finalpleite in der Champions League gegen die Bayern zu feuern. Auch in London machen sie es Tuchel nicht leicht: Seine Bosse kauften den Belgier Romelu Lukaku für 113 Millionen Euro, obwohl Tuchel dem Transfer eher skeptisch gegenüberstand. Als der Sturmhüne nach nur einem Jahr für Kleckergeld an Inter Mailand zurückverliehen wurde, übernahm Tuchel dennoch die Verantwortung für Lukakus Scheitern.

Bei Chelsea muss Tuchel viele Probleme verwalten, zuletzt den Zwangsverkauf aus den Händen des Besitzers Roman Abramowitsch aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine. Geld ist dennoch reichlich vorhanden: Die knapp 70 Millionen Euro für Linksverteidiger Marc Cucurella waren nicht ansatzweise marktgerecht. "Er hilft uns eben", sagte Tuchel. So wie er selbst diesem so schwierigen Klub hilft.

(SID)

Conte hat Stress mit Tuchel: "Dann antworte ich mit Aggressivität"

Premier League Tuchel erklärt Streit mit Conte: "Man schaut sich in die Augen" VOR 4 STUNDEN