Perez stellte in Aussicht, dass "am 1. Januar alles gelöst werden kann", wenn Mbappé, dessen Vertrag bei PSG im Sommer 2022 ausläuft, mit anderen Vereinen verhandeln darf.

Im Anschluss war der 74-Jährige zurückgerudert . "Meine Worte wurden falsch interpretiert", sagte er bei "RMC Sport" und ergänzte: "Was ich gesagt habe, ist, dass ich bis zum nächsten Jahr warten muss, um Nachrichten zu verkünden. Dies geschieht stets mit Respekt vor PSG, mit denen wir gute Beziehungen haben."

Beim französischen Spitzenklub bewerten die Verantwortlichen die Beziehung mittlerweile offensichtlich nicht mehr allzu positiv. Leonardo nahm Perez' Worte als Anlass, um mit den Königlichen abzurechnen. "Das geht schon zwei Jahre so. Das muss aufhören", sagte der Brasilianer der Sportzeitung "L'Équipe".

Er schob nach: "Ich erinnere nochmal daran, dass das Transferfenster geschlossen ist. Es stehen noch Spiele an. Real Madrid darf sich nicht weiter so verhalten. Kylian Mbappé ist ein PSG-Spieler - und der Verein will, dass dieses Verhältnis noch lange besteht."

Leonardo kritisiert Real: "Mangel an Respekt"

Zuletzt hatten bereits die Madrilenen Karim Benzema und Carlo Ancelotti über einen Transfer des Superstars gesprochen. "Im Verlauf einer Woche spricht erst ein Spieler von Real Madrid, dann der Trainer und jetzt der Präsident über Kylian, als wäre er schon einer von ihnen", sagte Leonardo diesbezüglich und prangerte einen "Mangel an Respekt" an.

Mbappé hatte am Montag erstmals bestätigt, dass er den französischen Pokalsieger im letzten Transferfenster verlassen wollte . "Ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen möchte", sagte er "RMC Sport". Der französische Nationalspieler war bereits im Sommer von Perez und Real umworben worden, Real war aber mit einem Angebot in Höhe von 180 Millionen Euro bei PSG abgeblitzt.

