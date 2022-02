Fußball

PSG: Mbappé, Neymar und Co. kassieren Pleite, Nantes begeistert mit Blitzstart und Traumtor - Highlights

Paris Saint Germain hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid in der heimischen Ligue 1 eine unerwartete Niederlage kassiert. Mit dem gefürchteten Sturmtrio Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar in der Startelf verlor der Tabellenführer am 25. Spieltag beim FC Nantes mit 1:3 (0:3). Die Highlights im Video.

