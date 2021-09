Fußball

PSG: Neymar zaubert gegen Montpellier - Ballannahme zum Zungeschnalzen

Absoluter Fußball-Leckerbissen von Neymar. Paris Saint-Germain besiegte am Samstag Montpellier zu Hause mit 2:0 und feierte damit den neunten Liga-Sieg in Folge. Und obendrauf sorgte Superstar Neymar für einen ganz besonderen Hingucker. Seine Ballannahme in der ersten Halbzeit lässt nicht nur die Herzen der PSG-Fans höherschlagen.

00:00:18, vor 9 Minuten