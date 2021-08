Fußball

RB-Coach Jesse Marsch äußert sich auf Pressekonferenz nach Wechselgerüchten über Marcel Sabitzer: "Ist unser Kapitän"

Jesse Marsch hat in seiner ersten Saison bei den Bullen noch einige Personalien zu klären. Vor seinem ersten Pflichtspiel als Leipzig-Trainer sprach Marsch über die Situation von Marcel Sabitzer. Der österreichische Nationalspieler war mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Marsch sagte, Sabitzer sei sein Kapitän, fügte aber auch an, dass er mehrere Kapitäne und Anführer wolle.

