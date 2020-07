Samstag ein spektakuläres 6:1 gegen den 1. FC Köln, gestern ein ernüchterndes 0:0 beim Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Der SV Werder Bremen hat momentan zwei unterschiedliche Gesichter. Welches Gesicht wird die Mannschaft wohl im Rückspiel zeigen?

Kann ein Trainer aus der schwachen Leistung seiner Mannschaft Hoffnung ziehen? Trainer Florian Kohfeldt offenbar schon. Nach dem 0:0 im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Heidenheim sagte der Werder-Trainer nämlich: "Was mir Mut macht, ist, dass wir heute katastrophal gespielt haben und wir dazu im Stande sind, am Montag eine andere Leistung zu bringen."

So verrückt diese Aussage auch erscheinen mag, hat sie durchaus ihre Berechtigung. Der SV Werder Bremen zeigt in der laufenden Saison nämlich zwei völlig unterschiedliche Gesichter.

Werder Bremen: Viel Ballbesitz, kaum Torchancen

Noch am Samstag boten die Bremer einen spektakulären Offensivfußball und schossen den 1. FC Köln mit 6:1 regelrecht ab. Wer nun aber dachte, Bremen könnte im Relegations-Hinspiel daran anknüpfen, sah sich getäuscht. Werder hatte zwar 68 Prozent Ballbesitz, dafür aber keinerlei Ideen oder Kreativität. Ein Kopfball von Yuya Osako in der 83. Minute und ein Abschluss von Josh Sargent kurz vor Spielende waren die einzigen nennenswerten Torchancen. Zu wenig für eine Mannschaft, die auch kommende Saison wieder in der Bundesliga vertreten sein möchte. "Wenn wir Montag wieder die gleiche Leistung bringen wie heute, wird es schwierig", sagt Kohfeldt im Hinblick auf das Rückspiel.

Die zwei Gesichter des SV Werder Bremen ziehen sich durch die Schlussphase der Saison. Nach dem hart erkämpften Auswärtssieg beim FC Schalke 04 am 29. Spieltag folgten zwei unerwartete Niederlagen, nach dem spektakulären 5:1 beim SC Paderborn am 13. Juni ebenfalls. Zwei Siege in Folge gelangen seit September nicht mehr.

Doch die zwei Gesichter von Bremen lassen sich auch positiv interpretieren: Die Mannschaft ist jederzeit dazu im Stande, nach desaströsen Leistungen plötzlich wieder überraschend stark aufzutreten. Das beste Beispiel war auch hier das 6:1 gegen den 1. FC Köln, nachdem Werder eine Woche zuvor beim 1. FSV Mainz 05 das Spiel völlig aus der Hand gab und mit 1:3 unterlag.

Bremen-Trainer Kohfeldt fordert: "Müssen Ruhe ausstrahlen"

Welches Gesicht werden die Bremer also im Rückspiel zeigen? Kohfeldt verlangt von seiner Mannschaft ein völlig anderes Auftreten: "Wir müssen Ruhe ausstrahlen, dann aggressiv auf dem Platz sein und schnell agieren. Aggressivität im Gegenpressing, Schnelligkeit im Spiel mit dem Ball - das ist etwas, das wir am Montag anders machen müssen." Vor allem soll seine Mannschaft mit einem kühlen Kopf agieren: "Wir sind zu früh zu wild geworden, haben Staffelungen aufgegeben und wollten es erzwingen. Man muss Souveränität ausstrahlen. Wir müssen einen klaren Plan für das Rückspiel haben."

Kohfeldt war bei aller Enttäuschung darum bemüht, die Situation sachlich einzuordnen: "Viele haben gedacht, wir schießen Heidenhem aus dem Stadion. Ich habe das aber nie gedacht. Wir müssen im Rückspiel Lösungen finden, die wir heute nicht gefunden haben." Kapitän und Innenverteidiger Niklas Moisander wird nicht dabei sein, weil er in der Schlussphase des Hinspiels die gelbrote Karte sah. Seine Rolle dürfte Hoffenheim-Leihgabe Kevin Vogt einnehmen, der gestern aufgrund einer Gelbsperre zusehen musste.

Füllkrug spricht von einer "ordentlichen Ausgangssituation"

Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein blickt trotz des 0:0 optimistisch nach vorne: "Wenn wir etwas Positives heute mitnehmen können, dann, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Und alles andere müssen wir verbessern." Stürmer Niclas Füllkrug sieht das ähnlich: „Heidenheim hat kein Auswärtstor gemacht. Wir sind heimschwach und auswärtsstark und versuchen nun dort zu treffen, deshalb ist das eigentlich eine ordentliche Ausgangssituation.“ Erzielt Bremen am Montagabend nämlich ein Tor, müsste Heidenheim aufgrund der Auswärtstor-Regelung gleich zweimal treffen.

Das weiß auch Heidenheim-Vereinsboss Holger Sanwald, der sich im Hinblick auf das Rückspiel daher vorsichtig äußert: "Das 0:0 ist eine gute, aber auch gefährliche Ausgangssituation für uns. Werder bleibt in der Favoritenrolle." Ob Bremen dieser Rolle gerecht werden kann, hängt davon ab, welches Gesicht sie am Montagabend zeigen werden.

