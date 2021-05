Holstein Kiel und der 1. FC Köln treffen im Relegations-Rückspiel der Bundesliga aufeinander. Anpfiff ist am Samstag, 29. Mai, um 18:00 Uhr.

Die Ausgangsposition für die Störche aus Kiel ist gut. Der Dritte der 2. Bundesliga gewann das Hinspiel in Köln mit 1:0.

Die Kölner haben sich am letzten Spieltag der Bundesliga noch am SV Werder Bremen vorbei auf Platz 16 geschoben. Kiel musste am letzten Spieltag Rang zwei in der zweiten Liga Fürth überlassen.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen Kiel und Köln in der Bundesliga-Relegation.

Kiel - Köln: Relegation live im TV

Das Match zwischen den Kölnern und Kiel wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Holstein Kiel - 1. FC Köln im Livestream

Ein Livestream zum Relegations-Rückspiel für die Bundesliga wird bei DAZN angeboten.

Relegation: Kiel - Köln im Liveticker

Bei Eurosport.de bleiben wir für Euch mit allen News zur Bundesliga am Ball. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen den Kielern und Köln.

