Der Hamburger SV oder die Hertha aus Berlin? Wer spielt kommende Saison in der Bundesliga?

Das Rückspiel in der Relegation findet am Montag, 23. Mai, statt. Die Partie in Hamburg beginnt um 20:30 Uhr.

Die Ausgangslage ist für den HSV nicht schlecht. Die Hamburger gewannen das Hinspiel am vergangenen Donnerstag in Berlin mit 1:0.

Hier gibt es alle Informationen zur Entscheidung in der Relegation.

HSV - Hertha BSC live im TV

"Sat 1" überträgt das Relegations-Hinspiel am Montag, 23. Mai live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Auch "Sky" ist live im TV bei Sky Bundesliga 1 mit von der Partie. Hier geht es um 20:00 Uhr mit der Übertragung los.

Relegation: Hamburger SV - Berlin live im Stream

"Sat 1" bietet einen kostenlosen Livestream bei "ran.de" an. Auch bei "Joyn PLUS+" können Fans das Match zwischen dem HSV und der Hertha im Livestream verfolgen.



"Sky" ist bei SKyGo und SkyTicket live dabei.

HSV - Hertha live: Bundesliga-Relegation im Liveticker

Eurosport.de berichtet von der Partie zwischen dem HSV und Hertha BSC im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen aus der Welt des Fußballs.

HSV - Hertha BSC live: Hamburg gewinnt Relegations-Hinspiel in Berlin

Der Hamburger SV hat das Hinspiel der Bundesliga-Relegation bei Hertha BSC gewonnen und sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Montag zuhause verschafft. In Berlin setzte sich die Elf vom Tim Walter knapp 1:0 (0:0) durch. Den goldenen Treffer des Abends, der den HSV vom Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus träumen lässt, erzielte Ludovit Reis (57.). | Zum Bericht

