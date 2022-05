Hertha BSC und der Hamburger SV ermitteln in der Relegation, wer kommende Saison in der Bundesliga starten darf. Das Hinspiel in Berlin beginnt am Donnerstag, 19. Mai, um 20:30 Uhr.

Hertha muss einen gehörigen Dämpfer verdauen. Schon fast gerettet fielen die Berliner nahezu in letzter Minute Diemuss einen gehörigen Dämpfer verdauen. Schon fast gerettet fielen die Berliner nahezu in letzter Minute doch noch auf Rang 16 der Bundesliga zurück

HSV in die Relegation. Zwar konnte man Werder Bremen nicht mehr vom direkten Aufstiegsrang verdrängen, Eher mit Rückenwind geht dagegen derin die Relegation. Zwar konnte mannicht mehr vom direkten Aufstiegsrang verdrängen, drehte aber die Partie in Rostock und sicherte sich Rang drei in der zweiten Liga.

Hier gibt es alle Informationen zum Hinspiel in der Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV im Berliner Olympiastadion.

Hertha BSC - HSV live im TV

"Sat 1" überträgt das Relegations-Hinspiel am kommenden Donnerstag live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Auch "Sky" ist live im TV bei Sky Bundesliga 1 mit von der Partie. Hier geht es um 20:00 Uhr mit der Übertragung los.

Relegation: Berlin - Hamburg im Stream

"Sat 1" bietet einen kostenlosen Livestream bei "ran.de" an. Auch bei "Joyn PLUS+" können Fans das Match zwischen der Hertha und dem HSV im Livestream verfolgen.

"Sky" ist bei SKyGo und SkyTicket live dabei.

Hertha - HSV: Die Bundesliga-Relegation im Liveticker

Eurosport.de berichtet von der Partie zwischen Hertha BSC und dem HSV im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen aus der Welt des Fußballs.

Hertha BSC - HSV live: Hamburg zittert sich in die Relegation

Der Hamburger SV hat sich mit einem 3:2 (0:1)-Sieg in Rostock am letzten Zweitliga-Spieltag den dritten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Relegation gegen Hertha BSC gesichert. Robert Glatzel (50.), Bastian Schonlau (75.) und Mikkel Kaufmann Sorensen (84.) drehten die Partie nach Rückstand. Das bessere Torverhältnis im Fernduelll mit Darmstadt (beide 60 Punkte) machte den Unterschied. In der Relegation wartet nun Hertha BSC mit Ex-Trainer Felix Magath. Das Hinspiel steigt am Donnerstag um 20 Uhr (bei Eurosport im Liveticker). | Zum Spielbericht

