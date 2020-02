Namhafte Spieler hat Inter Miami zum Start in der Major League Soccer keine im Kader, doch geht es nach David Beckham, könnte sich das bald ändern.

Angesprochen auf die Spekulationen, Inter Miami möchte die beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi verpflichten, sagte Beckham in der TV-Show von Jimmy Fallon:

" Jedes Team der Welt hätte Messi und Ronaldo gern im Kader. Aber wir haben immer gesagt, dass wir anders als jedes andere Team sind, was sicherlich auch jeder Teambesitzer der Welt sagen würde. "

Trainer Adrian Heath von Miamis Liga-Konkurrent Minnesota United brachte die Namen der beiden größten Fußballer kürzlich ins Spiel. "Ich habe gehört, dass es eines Tages einen Mega-Transfer geben soll - und dabei werden Ronaldo und Messi am häufigsten gehandelt", sagte er dem "Mirror".

Auch Beckham sprach offen über die beiden Megastars: "Wie jeder Besitzer will ich die besten Spieler und falls wir wirklich die Möglichkeit haben sollten, Spieler wie Cristiano oder Leo zu bekommen, wäre das toll. Ich bewundere sie als Sportler enorm", sagte der ehemalige England-Kapitän und erklärte: "Wir sind glücklich, dass wir eine Besitzergruppe haben, die diese Vision hat und die Erfolg haben will und die wettbewerbsfähig sein will mit den besten Spielern."

Beckhams Worte lassen zumindest hoffen, wie realistisch zwei solche Transfers allerdings sind, dürfte jedem klar sein.

Das Heimdebüt gibt Inter Miami am 14. März gegen Los Angeles Galaxy.

