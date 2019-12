Rose fordert "Konsequenz" gegen Paderborn

"Wir haben schnell die Möglichkeit, zu Hause zu reagieren. Wir wollen mit aller Konsequenz dieses Ergebnis für uns bekommen", sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Aufsteiger SC Paderborn am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Die Fohlen, die zuletzt erstmals in Roses Amtszeit zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge kassiert hatten, sollen laut des 43-Jährigen vor allem "positive Energie" an den Tag legen. "Wir müssen positive Energie herstellen und auf den Platz bringen, ohne das wird es zäh", stellte er klar.

Den zunehmenden Kräfteverschleiß am Ende einer langen Hinrunde lässt Rose nicht als Ausrede gelten. "Ich möchte davon nichts hören, selbst wenn es so ist, es ist nicht wichtig. Wir haben zwei Spiele vor der Brust, die wir gewinnen wollen", sagte Rose.

Gegen Paderborn wird er aller Voraussicht nach ohne Stefan Lainer auskommen müssen. Ein Einsatz des Rechtsverteidigers sei "sehr fraglich", sagte der Trainer.