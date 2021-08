Fußball

Marco Rose nimmt Gregor Kobel vor Saisonauftakt in die Pflicht: "Muss zeigen, dass das BVB-Trikot nicht zu schwer ist"

Borussia Dortmund hat im Sommer Gregor Kobel als neuen Stammtorhüter verpflichtet. Dennoch lobte der neue Trainer Marco Rose neben Gregor Kobel auch Marwin Hitz und inbesondere Roman Bürki. Nichtsdestotrotz wird der Neuzugang vom VfB Stuttgart am Wochenende beim Pokalauftakt in Wiesbaden zwischen den Pfosten stehen. Doch Rose deutet an, dass sich das im Saisonverlauf durchaus ändern kann.

00:01:28, vor 10 Stunden