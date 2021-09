Fußball

Sami Khedira legt sich fest in der Frage, wer deutscher Meister wird: "Die Bayern sind unschlagbar"

Sami Khedira ist davon überzeugt, dass der FC Bayern München den zehnten Meistertitel in Folge holt. Der Weltmeister von 2014 erklärt, was die Münchner in diesem Jahr so stark macht und dass auch Borussia Dortmund mit Erling Haaland die Bayern nicht stoppen kann.

00:00:33, vor einer Stunde