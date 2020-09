Fußball

Schalke-Coach Wagner verteidigt Kabaks Spucken: “Keine Absicht”

David Wagner nimmt Ozan Kabak in Schutz. Der Abwehrspieler von Schalke 04 hatte gegen Werder Bremen offenbar mit Absicht in Richtung eines am Boden liegenden Gegners gespuckt.

