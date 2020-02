"Uns darüber nicht zu informieren, war respektlos und nicht elegant. Das ist nicht Milan-Stil", kritisierte Boban in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" die Vorgehensweise seines Kollegen. "Das Schlimmste ist, dass dieses destabilisierende Ereignis in einer Phase stattfindet, in der die Mannschaft wächst und in der man die große Arbeit von Trainer Stefano Pioli sieht", sagte der 51-Jährige weiter.

Boban ließ durchblicken, dass Gazidis weitere Konsequenzen drohen könnten. "Wir haben schon mit ihm gesprochen. Für das Wohl Milans ist es notwendig, dass so rasch wie möglich ein Treffen mit den Milan-Eigentümern stattfindet", meinte Kroate.

Rangnick arbeitet derzeit als "Head of Sport and Development Soccer" für den Getränkehersteller Red Bull. Bis zum Ende der vergangenen Saison war der 61-Jährige Trainer des Bundesligisten RB Leipzig. In den vergangenen Wochen war mehrfach über ein Engagement Rangnicks bei Milan spekuliert worden.

(SID)