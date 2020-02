Cristiano Ronaldo hat in der italienischen Serie A eine Rekordmarke erreicht. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für Juventus Turin am Samstag beim 2:1 (1:0) beim Tabellenletzten SPAL Ferrara das erste Tor und traf damit im elften Ligaspiel in Serie. Dies war zuvor nur Gabriel Batistuta (1994/95) und Fabio Quagliarella (2018/19) gelungen.

Der AC Mailand kam trotz eines erneuten Treffers des ehemaligen Frankfurters Ante Rebic (56.) und halbstündiger Überzahl im Mittelfeldduell beim AC Florenz nur zu einem 1:1 (0:0). Für den Kroaten war das Tor gegen seinen Ex-Klub der siebte Treffer in den letzten sieben Pflichtspielen, zuvor hatte der 26-Jährige im Trikot der Rossoneri überhaupt nicht getroffen.

Durch das Unentschieden verpasste es Milan am SSC Neapel vorbei auf Rang sechs zu springen und damit zumindest vorübergehend auf einen Europapokalplatz. Die Rossoneri sind mit 36 Punkten aktuell Siebter, punktgleich mit Napoli. Der AC Florenz liegt mit 29 Zählern auf dem 13. Tabellenrang, sieben Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

