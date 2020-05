Die AC Mailand prägte über Jahrzehnte hinweg das Geschehen in der Serie A und darüber hinaus auch auf europäischer Ebene. Doch die Erinnerungen an jene glorreichen Zeiten verblassen zunehmend. Mittlerweile ist Milan nur noch ein Schatten seiner selbst. Daran änderte auch das Comeback von Zlatan Ibrahimovic wenig. Dabei sind die Probleme des Traditionsklubs hausgemacht.

Selten stand eine Partie so sinnbildlich für den Verlauf einer Saison wie das Derby della Madonnina zwischen Inter Mailand und dem AC Milan vor wenigen Monaten.

Die Rossoneri führten zur Halbzeit nicht unverdient mit 2:0 gegen den favorisierten Stadtrivalen durch Treffer der beiden Offensivstars Ante Rebic (40.) und Zlatan Ibrahimovic (45.+1).

Gelingt Milan etwa doch noch die Wende in der Serie A?

Immerhin würde ein Sieg in jenem prestigeträchtigen Duell nicht nur eine zu dem Zeitpunkt verkorkste Saison zum Teil retten, sondern die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli zumindest wieder in Schlagdistanz zu den Champions-League-Rängen bringen.

Es sollte jedoch alles anders kommen. Statt dem ersten Derbysieg in der Liga seit mehr als vier Jahren, spielte sich Inter im zweiten Durchgang regelrecht in einen Rausch und drehte am Ende die Partie (4:2).

Somit blieb nach der Derby-Pleite lediglich die Erkenntnis, dass der Stadtnachbar mittlerweile deutlich enteilt ist - um 18 Punkte um genau zu sein.

Enttäuschte Gesichter auf Seiten des AC Mailand nach der Derby-Pleite gegen Inter Fotocredit: Getty Images

AC Mailand: Vom Titelsammler zum Chaosklub

Derzeit belegt die AC nur Rang sieben in der Serie A. Drei Zähler trennen Ibrahimovic und Co. von Rang sechs, der noch zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Mehr als das scheint im Falle einer Liga-Fortsetzung auch in dieser Spielzeit nicht drin zu sein. Schließlich ist der Abstand zu den Champions-League-Rängen sogar größer (12 Punkte), als der zur Abstiegszone (11).

"Es ist einfach nicht genug. Milan hatte vor der Rückkehr von Ibrahimovic keine Seele. Sie müssen wieder ein Team aufbauen, das zusammenpasst und über Jahre hinweg gehalten werden kann. Es fehlt aber schlichtweg an Stabilität im Management und auf der Trainerbank", kritisierte Fußball-Experte Paolo Pegoraro von Eurosport in Mailand.

Dabei ist die gegenwärtige Achterbahnfahrt nur die Spitze des Eisbergs.

Das Unheil begann bereits vor der Saison, als der 18-malige Meister aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen das Financial Fairplay gänzlich für die laufende Spielzeit aus dem europäischen Geschäft ausgeschlossen wurde.

Der einstige Vorzeigeklub läuft seit Jahren der Musik hinterher, sowohl in der Liga als auch auf internationaler Ebene. Der letzte große Titel, der Gewinn des Scudettos, liegt mittlerweile fast ein ganzes Jahrzehnt zurück (2010/11).

Milan ist nicht mehr auf der Landkarte des internationalen Fußballs zu finden.

"Die Abgänge von Thiago Silva und Ibrahimovic im Sommer 2012 waren ein Statement. Die AC Mailand, wie wir sie kannten, wird in den nächsten Jahren zusammenbrechen und davon hat sich der Klub auch heute noch nicht wirklich erholt. Es gab zu viele Veränderungen und zu viel Chaos - die schlechten Ergebnisse sind die natürliche Folge davon", begründete Pegoraro den Absturz des Traditionsklubs und betonte:

"Im goldenen Zeitalter investierte Silvio Berlusconi viel Geld in den Klub. Die Welt hat sich aber verändert und Milan ist mittlerweile nicht mehr auf der Landkarte des internationalen Fußballs zu finden."

In der Ära Berlusconi gewann die AC 29 Trophäen in 31 Jahren - es sollten in der Folge keine mehr dazukommen.

Das ehemalige Erfolgsduo des AC Milan: Zlatan Ibrahimovic (links) und Thiago Silva (rechts) Fotocredit: Imago

Im April 2017 verkaufte der damalige Eigentümer Berlusconi den Verein für insgesamt 516 Millionen Euro an den chinesischen Unternehmer Li Yonghong, was sich im Nachhinein als fataler Fehler herausstellen sollte. Nach etwas mehr als einem Jahr mit zahlreichen versäumten Zahlungen sowie teurer Fehleinkäufe zog sich Yonghong wieder zurück. Seit jeher führt der US-amerikanische Hedgefonds Elliott den Champions-League-Sieger von 2007.

Neben den regelmäßigen Wechseln an der Vereinsspitze ist auch der Trainerstuhl in der Stadt der Mode längst zum Schleudersitz mutiert.

Sage und schreibe sieben Trainer versuchten sich in den vergangenen fünf Jahren, darunter auch die beiden Vereinslegenden Filippo Inzaghi und Gennaro Gattuso. Den stetigen Abwärtstrend konnte letztlich keiner verhindern, weshalb im kommenden Sommer alles auf eine Neuausrichtung hindeutet.

Personalie Rangnick spaltet den AC Mailand

Italienischen Medien zufolge soll Ralf Rangnick bereits in den Startlöchern stehen. Während der ehemalige Trainer von RB Leipzig unlängst Kontakte zu den Verantwortlichen um Geschäftsführer Ivan Gazidis bestätigte, dementierte Milans Technischer Direktor Paolo Maldini gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur "ANSA" jegliche Verhandlungen:

"Ich habe nie mit Rangnick gesprochen und ich begreife nicht, auf welchem Fundament seine Aussagen basieren, da die Klubeigentümer mir gesagt haben, dass es keine Kontakte zu ihm gegeben hat."

Eurosport-Experte Pegoraro vermutet hinter den Aussagen Maldinis ein taktisches Kalkül.

"Es ist seit Monaten fast offensichtlich, dass Maldini nicht mehr Teil des neuen Managements sein wird. Rangnick ist Gazidis erste Wahl und ich denke, dass Milan mit Rangnick zu einer Art FC Arsenal in Italien werden könnte", erklärte er.

Jedoch könnte eine Verpflichtung Rangnicks laut Pegoraro erhebliche Auswirkungen auf einen Verbleib von "Ibra" haben: "Ich denke nicht, dass Rangnick und Ibrahimovic koexistieren könnten."

Mit dem Abgang des schwedischen Superstars würde Milan auch den letzten Glanz der einst so glorreichen Zeiten verlieren.

