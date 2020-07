Achraf Hakimi wechselt zur neuen Saison zu Inter Mailand. Dass er nach seiner Leihe beim BVB nicht zu Real Madrid zurückkehrt, liegt nach Angaben seines Beraters Alejandro Caman vor allem an Real-Coach Zinédine Zidane. "Zidane ist der Grund für Hakimis Transfer zu Inter Mailand. Er muss erklären, warum Hakimi gewechselt ist", sagte Caman der marokkanischen Zeitung "Al Muntakhab".

Der 21-Jährige sollte nach seiner zweijährigen Leihe in Dortmund eigentlich nach Madrid zurückkehren. Doch der Hakimi-Berater ist mittlerweile froh, dass ein Wechsel zu den Italienern zustande gekommen ist.

Bei Real sei die Konkurrenz auf der rechten Verteidigerseite zu groß gewesen, so Caman. Dort hätte sich Hakimi unter anderem gegen Dani Carvajal durchsetzen müssen.

"Ich bin mir sicher, dass Hakimi nach diesem Schritt eine strahlende Zukunft haben wird", meinte der Berater weiter. Dass sie sich am Ende mit Inter einigten, habe vor allem an Trainer Antonio Conte gelegen: "Er war immer in Kontakt mit Hakimi und hat mit ihm über die Zukunft des Klubs und über das Projekt gesprochen."

Der Italiener habe den Eindruck vermittelt, "dass du wichtig bist und er dich will". "Deshalb haben wir uns für Inter entschieden", erklärte der Berater des gebürtigen Madrilenen.

Hakimi wechselte daher trotz eines Vertrages bis 2022 nach Italien. Rund 45 Millionen Euro sollen die Königlichen angeblich für den 21-Jährigen bekommen. Hakimi unterschrieb bei Inter ein Arbeitspapier bis 2025.

