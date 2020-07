Atalanta Bergamo schiebt sich in der italienischen Serie A zumindest vorübergehend wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Das Team um den deutschen Linksverteidiger Robin Gosens setzte sich zum Auftakt des 35. Spieltags mit 1:0 (0:0) gegen den FC Bologna durch und liegt nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter Juventus Turin. Der eingewechselte Luis Muriel erzielte in der 62. Minute das Tor des Tages.

So lief das Spiel:

Der Tabellendritte aus Bergamo fand gegen den Zehnten aus Bologna nur schwer in die Partie und war über die gesamte erste Hälfte mehr in der eigenen Defensive, als in der Offensive gefordert. So war es Bologna-Spielmacher Roberto Soriano, der Atalanta-Keeper Pierluigi Gollini nach zehn Minuten mit einem satten Distanzschuss zu einer ersten guten Parade zwang (10.).

Serie A Operation Atalanta: Jungfräuliche Jägerin jagt Alte Dame 17/07/2020 AM 09:16

Atalanta agierte im letzten Drittel oftmals ungewohnt ideenlos und kam durch Alejandro Gómez sowie Mario Pašalić nur zu halb garen Abschlüssen im Strafraum (16./29.).

Vielmehr durften sich die Hausherren glücklich schätzen, dass es mit 0:0 in die Kabinen ging. Bolognas Musa Barrow ließ kurz vor der Pause mit einem fulminanten Freistoß aus 25 Metern die Querlatte erzittern und verpasste die Gäste-Führung um wenige Zentimeter (39.).

Atalanta kam deutlich engagierter aus der Pause und verpasste wenige Minuten nach Wiederbeginn die Führung durch den aufgerückten Rafael Tolói nur knapp (53.).

Nach etwas mehr als einer Stunde dann die mittlerweile verdiente Führung für den Favoriten: Der eingewechselte Luís Muriel bekam den Ball im Strafraum vom bulligen Duvan Zapata serviert und traf aus 13 Metern präzise halbhoch in die rechte Ecke (62.).

Obwohl noch mehr als eine halbe Stunde Spielzeit auf der Uhr war, erspielte sich Bologna keine einzige nennenswerte Abschlussgelegenheit mehr. So feiert Bergamo einen nur im ersten Durchgang gefährdeten Arbeitssieg und springt in der Tabelle vorübergehend auf Platz zwei.

Der Tweet zum Spiel:

Angreifer Muriel erzielte bereits sein elftes Saisontor als Einwechselspieler. Mehr Treffer gelangen in diesem Jahrhundert in den Top-5-Ligen nur Paco Alcácer 2018/19 im Trikot von Borussia Dortmund.

Das fiel auf: Rot für Trainer Gasperini

In der 36. Spielminute erhitzen sich nach einem Foul von Bergamos Robin Gosens die Gemüter auf beiden Trainerbänken, was einen heftigen Wortwechsel zwischen Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini und Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic zur Folge hatte.

Beide Trainer sahen vom Schiedsrichter zunächst die Gelbe Karte, doch Gasperini warf dem Unparteiischen noch ein paar unschöne Worte hinterher. Der 62-Jährige sah daraufhin Rot und musste immer noch tobend von Betreuern Richtung Tribüne geleitet werden. Gasperini wird seinem Team damit im nächsten Spiel bei AC Mailand an der Seitenlinie fehlen.

Die Statistik: 74

Atalanta Bergamo hat nach dem Sieg gegen Bologna bereits 74 Punkte auf dem Konto. Das ist bereits drei Spieltage vor Saisonende ein neuer Vereinsrekord für die Norditaliener.

Das könnte Dich auch interessieren: Kritiker werden wieder laut: Die schwierige Lage von Arp bei Bayern

Play Icon WATCH Guardiola schießt gegen Arsenal: "Nicht viel Respekt" 00:00:27

Serie A Bergamo im Torrausch: Atalanta stürmt auf Platz zwei 14/07/2020 AM 21:46