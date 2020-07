Atalanta Bergamo hat in der italienischen Serie A einen riesigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Mannschaft um den deutschen Linksverteidiger Robin Gosens bezwang am 29. Spieltag den SSC Neapel mit 2:0 (0:0) und festigte damit Tabellenplatz vier. Mario Pasalic brachte die Hausherren in Führung (47.), Gosens sorgte acht Minuten später für die Entscheidung (55.).

So lief das Spiel:

Ungewohnte Rolle für die Gäste aus Neapel am Donnerstag: Der frischgebackene italienische Pokalsieger - in der Tabelle nur auf Platz sechs - musste beim Favoriten, dem viertplatzierten, vermeintlich kleinen Bergamo antreten. Schon in der vergangenen Saison überraschten die Norditaliener und setzten ihren furiosen Siegeszug auch in der Champions League fort.

Nach einem rund zehnminütigen Abtasten aber präsentierten sich die Gäste aus Neapel als klar aktiveres Team. Der starke Matteo Politano kam immer wieder über die rechte Seite durch und suchte meist seinen Teamkollegen Dries Mertens in der Mitte. Doch noch fehlte dem Spiel der Kampanier die Präzision.

Knapp 20 Minuten dauerte es, bis Atalanta zu seiner ersten Chance kam. Alejandro Gomez prüfte den Keeper der Gäste aus gut 25 Metern mit seinem schwächeren Linken (17.), David Ospina hielt in höchster Not. Nach einem Zusammenstoß mit einem Teamkollegen musste der Napoli-Keeper nach 30 Minuten vom Platz, für ihn kam die angestammte Nummer eins Alex Meret in die Partie.

Bis kurz vor der Pause wurde das Spiel nicht besser: Nur der SSC Neapel zeigte Offensivfußball, verzettelte sich aber allzu oft und versuchte verschnörkelte Ballstafetten und exotische Freistoßvarianten. Atalanta Bergamo blieb überraschend blass, keine Spur vom Zauberfußball des CL-Viertelfinalisten.

Eine enttäuschende Partie ging torlos in die Kabine.

Personell unverändert, doch mit wesentlich mehr Dampf begann die zweite Hälfte. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Mario Pasalic gegen eine geistig noch pausierende Gästeabwehr per Kopf das 1:0 (47.). Neapel bestrafte sich durch diese Unaufmerksamkeit wie schon so häufig in dieser Saison selbst.

Nach einem starken Doppelpass zwischen Timothy Castagne und Rafael Tolói war Robin Gosens auf der linken Seite frei und schob nur wenig später (55.) zum 2:0 ein. Beide Teams waren kaum wiederzuerkennen, Atalanta spielte jetzt geradlinig nach vorne, Neapel offenbarte Abwehrschwächen und konnte kaum Entlastung für die Hintermannschaft durch Offensivaktionen erzeugen.

In der 70. Minute sah der Neapolitaner Mário Rui die zehnte Gelbe Karte der Saison – viel mehr gab es zu diesem Zeitpunkt von den Gästen nicht zu berichten. Atalanta spielte jetzt routiniert, der SSC schien geschlagen.

Mit den in Corona-Zeiten charakteristischen Wechselorgien um die 75. war die Partie dann endgültig entschieden. Viel quer, wenig tief, die Gastgeber standen sicher und spielten routiniert. Napoli fehlten im Offensivspiel die Ideen, trotz vierminütiger Nachspielzeit kam das Team von Gennaro Gattuso nicht mehr ran.

Atalanta schlägt den SSC Neapel mit 2:0 und macht einen Riesenschritt Richtung CL-Qualifikation, die Süditaliener dagegen bangen ums internationale Geschäft.

Der Tweet zum Spiel:

Das 2:0 von Atalanta über Neapel war der siebte Sieg in Serie für das Team aus Norditalien.

Das fiel auf: Binsenweisheit

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Manche Erkenntnisse verlieren eben so gut wie nie ihre Gültigkeit: Bereits vor Beginn der Partie am Donnerstag hatte der SSC Neapel ein Gegentor mehr auf dem Konto (37) als in der gesamten letzten Saison. Gegen die beste Offensive der Liga gab es am Donnerstag zwei Gegentreffer in acht Minuten – das könnte für die internationalen Plätze zu wenig sein.

Die Statistik zum Spiel: 5

Beide Mannschaften hatten vor Anpfiff ihre letzten fünf Partien gewonnen. Bergamos Serie hielt, die von Neapel riss.

(SID)

