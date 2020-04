Robin Gosens ergänzte: "Würde ich einen Vergleich mit den 8,50 Euro ziehen, für die ich damals an der Tankstelle gejobbt habe, ist das nur surreal."

Als es Anfang März ein Update seines angeblichen Marktwerts gegeben hat, dachte Gosens im ersten Moment: "Wow. Vor drei Jahren bin ich für 900.000 Euro nach Bergamo gekommen und jetzt soll ich 25 Millionen Euro wert sein?". "Aber leider Gottes läuft so das Geschäft. Mir fehlt einfach die Menschlichkeit und ein gewisses Maß an Empathie den Spielern gegenüber. Es ist nun mal ein Milliardenbusiness, das sich nicht ändern wird", betonte der 25-Jährige.

Gosens träumt von der Bundesliga

Gosens, der sich in Bergamo in häuslicher Quarantäne befindet, lebt abseits des Unverständnisses über die finanzielle Seite des Fußballs den Traum von einem Wechsel in die Bundesliga:

" Der steht auf meiner Bucket List weiterhin ganz oben. Das ist so, seitdem ich sechs war, seitdem ich Profi wurde - und das wird auch so bleiben. "

Die Coronakrise hat den Shootingstar um sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gebracht. Dass er überhaupt in die Nationalmannschaft hätte eingeladen werden sollen, erfuhr er aus dem Fachmagazin "kicker". "Relativ schnell wurden mir dann auch einige Screenshots zugeschickt", sagte Gosens und grinste:

" Für mich war es nach drei Wochen in der Quarantäne einfach herrlich, wieder mal eine positive Nachricht zu erhalten. "

(SID)