"Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht bereit bin, irgendwo zu spielen. Die Saison muss hier enden, und wir können sicherlich nicht über den 30. Juni hinausgehen. Ich höre, dass von September oder Oktober geredet wird, es ist Wahnsinn", so Cellino weiter.

Der frühere Präsident von Leeds United und Cagliari Calcio war nach einem positiven Coronatest drei Wochen in Quarantäne. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Tabellenletzte der Serie A eine Vereinsmitteilung herausgegeben, in der ausdrücklich ein Saisonabbruch gefordert wurde.

Die lombardische Stadt Brescia ist zusammen mit Bergamo eines der von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Gebiete Italiens. In Italien ruht derzeit das gesamte öffentliche Leben. Wann und ob der derzeit ausgesetzte Spielbetrieb in der Serie A fortgesetzt wird, ist noch offen.

