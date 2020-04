Ciro Immobile konnte in der aktuellen Saison bislang überzeugen: In 33 Pflichtspielen kommt er auf 30 Tore und sieben Assists. Tare erklärte, wieso der 30-Jährige derzeit so gut ist:

" Ciro ist so stark, weil er im richtigen Umfeld spielt. Er hatte sehr viele Angebote und hat alle abgelehnt, weil er sich in Rom wie in einer Familie fühlt. "

Durch seine Tore sei der Stürmer noch selbstbewusster geworden. Tare spielte früher auch für Lazio Rom und ist seit 2009 Sportdirektor des Serie-A-Klubs. Der Sportchef selbst holte Immobile 2016 vom FC Sevilla in die italienische Hauptstadt - eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte.

Tare verrät derzeitiges Erfolgsgeheimnis von Lazio

Derzeit steht Lazio Rom in der Serie A auf dem zweiten Tabellenplatz, so gut wie schon lange nicht mehr. Der 45-Jährige erklärte: "Wir haben in den vergangenen Jahren einiges mitgemacht und haben jetzt großen sportlichen Erfolg. Wir sind mit dem Klub zurück im Leben, leider kam die Corona-Krise dazwischen".

Immobile habe einen großen Anteil an dem derzeitigen Erfolg, doch er sei nicht der alleinige Grund: "Von Jahr zu Jahr wurden wir besser. Ein einziger Spieler kann das aber niemals schaffen. Das war Teamwork." So würde sich jeder mit dem Verein identifizieren und sei "stolz diesen Klub zu vertreten. Das spürt man und das ist das Geheimnis für unseren Erfolg".

"Wechsel für einen Italiener ins Ausland nicht so einfach"

Es lief allerdings nicht immer so gut für Immobile. In der Saison 2014/2015 spielte er für Borussia Dortmund, doch richtig überzeugen konnte er in der Bundesliga nicht: In 34 Spielen traf er nur zehn Mal. Tare nannte den Grund, wieso es für Immobile beim BVB nicht gelaufen ist:

" Bei Borussia Dortmund hat es für Ciro nicht gepasst, weil die Mentalität und die Art und Weise des Fußballs eine andere ist. Ich denke, das lag daran, dass ein Wechsel für einen Italiener ins Ausland nicht so einfach ist. "

Der ehemalige Stürmer ist auch der Meinung, dass Immobile der Erwartungsdruck zu schaffen gemacht habe, da er als Torschützenkönig in der Serie A vom FC Turin zum BVB wechselte. Die Zeit in der Bundesliga sei jedoch gut für seine Entwicklung gewesen.

Tare beschreibt seinen Spieler als "liebenswerten und familiären Mensch“ und ist der Meinung, dass er Lazio erhalten bleiben wird:

" Er ist einer der Führungsspieler bei uns und wird wahrscheinlich seine Karriere bei Lazio beenden. "

