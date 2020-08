Ronaldo fügte an: "Mit all meiner Kraft und mit der wertvollen Hilfe meiner Teamkollegen und aller Mitarbeiter arbeiten wir erneut daran, Italien, Europa und die Welt zu erobern."

So wolle der 35-Jährige mit Juve Rekorde brechen, Hindernisse überwinden, Titel gewinnen und persönliche Ziele erreichen. "Immer mehr und mehr tun. Bei allen Herausforderungen, die vor uns liegen könnten, erfolgreich zu sein. Jedes Jahr in ein besseres Abenteuer als das vorherige zu stürzen und alles für unsere Fans und Supporter zu gewinnen", so der Juve-Star.