Bis 2022 läuft der Vertrag von Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin noch. Trotzdem gibt es Zweifel am Verbleib des 35-Jährigen, da das Verhältnis zu Trainer Maurizio Sarri als schwierig gilt. Das bot den italienischen Medien viel Raum für Spekulationen. Doch nach dem Gewinn der Meisterschaft gab Ronaldo via Instagram einen Hinweis, der nahelegt, dass die Mission in Turin noch nicht zu Ende ist.

"Holen wir uns meinen dritten", schrieb Ronaldo am Ende seines Posts auf Instagram und bezog sich damit auf den Scudetto, den Meistertitel in der Serie A.

Zuvor hatte sich der Portugiese in seinem zweiten Jahr bei der Alten Dame die zweite Meisterschaft gesichert und damit auch den neunten Erfolg in Serie für den Klub klargemacht. Seinen Wert unterstrich der 35-Jährige dabei unter anderem mit 31 Toren, was ihn auf Platz drei des Rennens um den Goldenen Schuh hinter Ciro Immobile und Robert Lewandowski brachte.

Dass trotzdem Gerüchte um einen Abschied aufkamen, liegt wohl an dem eher schlechten Verhältnis zu Trainer Sarri. Dieser soll laut "Gazetta dello Sport" und "Tuttosport" ungeachtet des Meistertitels und des noch offenen Abschneidens in der Champions League auf dem Abstellgleis stehen.

Was ist dran am Gerücht um Zidane?

Nachfolger werden bereits gehandelt. Dazu gehört neben Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino auch Zinédine Zidane, der nach der Meisterschaft mit Real Madrid ein klares Bekenntnis zu seinem Verein vermissen ließ. Der Franzose hat bereits bei den Königlichen überaus erfolgreich mit Ronaldo zusammengearbeitet (drei Champions-League-Titel in Serie) und hat selbst eine Vergangenheit als Spieler bei der Alten Dame.

Ob er aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag bei Real aussteigen würde, ist noch unklar. Bereits 2018 war Zidane bei Real zurückgetreten, ehe er ein Jahr später zurückkehrte.

Für Ronaldo und Juventus steht zunächst aber die Champions League auf dem Programm. Dort würden theoretisch vier Siege bereits zum Titelgewinn reichen. Allerdings muss Turin dazu erst einmal einen 0:1-Rückstand aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon aufholen.

