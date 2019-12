Am 6. Januar gegen Cagliari Calcio könnte Buffon zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Paulo Dybala (19.) und der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo per spektakulärem Kopfball (45.+1) trafen für Juventus und beförderten den Serienchampion zum Auftakt des 17. Spieltags an die Tabellenspitze. Inter Mailand könnte am Samstag mit einem Erfolg über Sampdoria-Stadtrivale CFC Genua allerdings den ersten Rang zurückerobern. Gianluca Caprari (35.) traf für Sampdoria, kurz vor dem Abpfiff (90.+2) flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Nationalspieler Emre Can kam bei Juventus nicht zum Einsatz, Rio-Weltmeister Sami Khedira (nach Knie-OP) fehlt noch einige Monate.

Juventus Turin - Gianluigi BuffonImago

Buffon debütierte 1995 als 17-Jähriger für den AC Parma in der Serie A, 2001 wechselte er als bis dato teuerster Torhüter der Fußballgeschichte für 54,1 Millionen Euro zu Rekordmeister Juventus, dem er auch nach dem Zwangsabstieg in die Serie B in der Saison 2006/07 die Treue hielt. 2018 verließ Gigi Buffon die Alte Dame, nach einem einjährigen Intermezzo bei Paris St. Germain kehrte der 176-malige Nationalspieler im vergangenen Sommer nach Turin zurück.

(SID)