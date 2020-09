Die neue Saison der Serie A startet am 19. September, der Spielplan soll am Mittwoch veröffentlicht werden. Inter Mailand hatte am 21. August das Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla (2:3) bestritten, Atalanta mit Neu-Nationalspieler Robin Gosens verlor am 12. August das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris St. Germain (1:2).