Inter Mailand hat sich mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Sieg im Topspiel bei Atalanta Bergamo die Vizemeisterschaft gesichert. Danilo D'Ambrosio brachte die Nerazzurri nach wenigen Sekunden in Führung (1.). Ashley Young legte kurze Zeit später nach (20.). Inter sichert sich mit dem Erfolg bei der Mannschaft der Stunde den zweiten Platz in der Serie A. Atalanta beendet die Saison auf Rang drei.

Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo zum Ende einer starken Saison in der Serie A die Vizemeisterschaft im italienischen Fußball verpasst. Das Überraschungsteam mit dem deutschen Außenverteidiger verlor am letzten Spieltag 0:2 (0:2) gegen Inter Mailand und musste damit den Lombarden den zweiten Platz überlassen. Die erneute Teilnahme an der Champions League hatte sich Bergamo bereits zuvor gesichert.

Am 12. August geht für Gosens und Co. die Spielzeit mit dem Viertelfinale der Königsklasse gegen Paris St. Germain weiter. Die Partie bildet den Auftakt für das Endturnier der Champions League in Lissabon. Für die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Entscheidung im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb muss sich Italiens Meister Juventus Turin erst noch im Achtelfinalrückspiel am Freitag gegen Olympique Lyon qualifizieren.

Play Icon

Bundesliga Achtung, FC Bayern! Diesen Leistungsträger hat PSG angeblich im Visier VOR EINEM TAG

Superstar Cristiano Ronaldo wurde aus diesem Grund zum Abschluss der Serie A geschont. Juve, das seinen neunten Titel in Folge bereits am vergangenen Sonntag perfekt gemacht hatte, verlor 1:3 (1:2) gegen AS Rom.

Das könnte Dich auch interessieren: Das Auba-Endspiel: Verliert Arsenal, ist er nicht zu halten

(SID)

Play Icon WATCH "Wo ist das Problem?" Genervter Tuchel watscht Reporter ab 00:01:21

Fußball Transfer-News vom Donnerstag: Götze in die MLS? Khedira in Not GESTERN AM 07:05