Inter Mailand musste im Kampf um den Scudetto erneut Federn lassen. Das Team von Antonio Conte kam gegen den AS Rom nicht über ein 2:2 (1:1)-Remis hinaus und liegt damit fünf Zähler hinter Spitzenreiter Juventus Turin. Stefan de Vrij (15.) und Romelu Lukaku per Foulelfmeter (88.) trafen für die Nerazzurri. Leonardo Spinazzola (45.+1) und Henrikh Mkhitaryan (57.) sicherten der Roma einen Punkt.

So lief das Spiel:

Für Inter Mailand zählte angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Rekordmeister Juventus Turin, das am Montag zum Spitzenspiel gegen Lazio Rom antreten muss, bei noch fünf verbleibenden Spielen praktisch nur ein Sieg. Dennoch gingen es die Nerazzurri eher verhalten an, waren auf gute Defensivarbeit bedacht und überließen der AS Rom vermehrt den Ball.

La Liga Nächster Meilenstein: "Rekord-Fresser" Messi löst Barça-Legende ab VOR 3 STUNDEN

Die Römer wiederum liefen hoch an, mussten aber in der gut gestaffelten Inter-Abwehr die Lücke suchen. So entstand die beste Chance der Anfangsphase aus einer Ecke heraus. Samir Handanovic verschätzte sich und segelte unter der Flanke hindurch. So kam Gianluca Mancini etwas überraschend an den Ball und köpfte am langen Pfosten vorbei (9.).

Auf der Gegenseite brachte dann die erste Ecke für Inter gleich die Führung: Stefan de Vrij hatte sich gut von seinem Gegenspieler gelöst und köpfte weitestgehend unbedrängt zum 1:0 für die Gäste ein (15.). Das Tor verlieh Inter Auftrieb. Der Tabellenzweite ging nun früher auf den Ball und setzt die Gastgeber unter Druck, die sich einige leichte Ballverluste leisteten.

Nach ein paar Minuten fand Rom dann aber wieder zurück in die Partie. Aleksandar Kolarov blieb mit einem Freistoß aus guter Position an der Mauer hängen (25.). Auf der Gegenseite brachte Marcelo Brozovic nicht genügend Druck auf einen Schuss, nachdem er aus kurzer Distanz im Strafraum angespielt wurde (27.).

Inter zog sich nun wieder tiefer in die eigene Hälfte zurück. Rom erhöhte den Druck, doch die vielen langen Bälle auf Edin Dzeko wurden durch die kopfballstarke Inter-Abwehr zumeist geklärt.

Auch interessant: Meister Real strauchelt gegen Absteiger Leganés - Ramos stellt Rekord auf

Kurz vor der Pause war es zum Ärger von Inter-Trainer Antonio Conte dann aber doch soweit: Henrikh Mkhitaryan hatte im Mittelfeld nach einem Ballverlust von Lautaro Martínez viel Platz, und spielte einen doppelten Doppelpass mit Dzeko. Der Bosnier legte dann auf Leonardo Spinazzola raus, der aus halblinker Position im Strafraum flach abschloss. De Vrij, auf der anderen Seite noch Torschütze für Inter, rutschte noch in den Ball und beförderte ihn über die Linie ins eigene Tor (45.+1) zum 1:1. Vermutlich hätte der Schuss aber auch so gepasst.

So ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause, das für Inter klar zu wenig war. Dennoch waren es die Römer, die engagierter aus der Pause kamen. Jordan Veretout scheiterte nach schönem Pass von Dzeko zwischen zwei Verteidigern hindurch aus spitzem Winkel an Handanovic (49.).

Für Inter brachte der ansonsten blasse Martínez nach einem langen Pass den Ball im Tor unter. Der Treffer wurde allerdings aufgrund einer Abseitsstellung zurecht aberkannt (54.).

Auf der Gegenseite aber zählte das Tor. Mkhitaryan zog einen Sprint in Richtung Strafraum an und legte auf Dzeko ab. Der wurde von de Vrij gestört, sodass der Ball in den freien Raum sprang. Mkhitaryan schaltete am schnellsten, zog durch und verwandelte aus kurzer Distanz zum 2:1 für die Römer (57.).

Inter reagierte und tauschte fast die gesamte Offensive aus. Trotzdem machte Rom weiterhin das Spiel. Vor allem in den Zweikämpfen wirkten die Gastgeber griffiger. So blieben Chancen für Inter auch in der zweiten Halbzeit zunächst Mangelware.

Dann aber holte Rom die Gäste kurz vor Schluss nochmal zurück ins Spiel. Spinazzola hätte einen Ball im eigenen Strafraum eigentlich wegschlagen müssen. Der 27-Jährige verzögerte aber, traf den Ball dann nicht richtig und trat stattdessen dem eingewechselten Victor Moses gegen das Bein. Zurecht gab es dafür Elfmeter, den der ebenfalls eingewechselte Romelu Lukaku zum 2:2-Ausgleich verwandelte (88.).

Plötzlich war Inter wieder da und hoffte auf den Sieg. Die Gäste warfen jetzt noch mal alles nach vorne, doch die Schlussoffensive kam zu spät. Lukaku scheiterte mit einem letzten Versuch (90.+2), dann war Schluss.

Die AS Rom dürfte sich ärgern, den Sieg durch einen individuellen Fehler kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben zu haben, während Inter nun langsam auch die letzten Hoffnungen auf den Titel begraben muss.

Leseprobe: Geständnis von Rebic: Wollte Thiago am Pokalabend "töten"

Das fiel auf: Inter nicht titelwürdig

Der große Profiteur des Ergebnisses war Juventus Turin. Der Serienmeister spielte wahrlich nicht überragend seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs, doch da alle Konkurrenten vermehrt patzten, deutet vieles darauf hin, dass sich die Alte Dame erneut den Scudetto sichert.

Von Inter kam trotz des letzten Aufbäumens am Ende zu wenig, um sich einen Sieg zu verdienen. Sowohl spielerisch als auch vom Einsatz her war den Gästen die Bedeutung des Spiels nur selten anzumerken. So könnte Juventus durch einen Sieg gegen Lazio am Montag bis auf acht Punkte davonziehen.

Der Tweet zum Spiel:

Insbesondere in Halbzeit eins fiel das Fehlen von Romelu Lukaku bei Inter schmerzlich auf. Ohne den Belgier gelang es insbesondere Lautaro Martínez kaum, vorne Bälle gegen die körperlich überlegene Römer Dreierkette zu behaupten. Die Herreinnahme von Lukaku machte sich dann bezahlt. Der Belgier übernahm zwei Minuten vor dem Ende vom Punkt die Verantwortung und verwandelte sicher. Ganz nebenbei stellte er dabei auch einen neuen Rekord in der Serie A als erster Spieler mit 13 Auswärtstoren in seiner ersten Saison in der Liga auf.

Die Statistik: 500

Wenn die AS Rom auf Inter Mailand trifft, sind Tore garantiert. Durch den Treffer von Stefan de Vrij in der 15. Minute fielen insgesamt 500 Tore bei Ligaspielen zwischen den beiden Mannschaften. Keine andere Begegnung in der Serie A kann so viele Tore vorweisen. Fast logischerweise klingelte es noch drei weitere Male im Kasten an diesem Abend.

Das könnte Dich auch interessieren: Heißer Kampf um Europa: Chelsea und United droht der Transfer-Gau

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Arsenal hofft nach Pokal-Coup auf Aubameyang-Verbleib 00:00:21

Ligue 1 Fix! Kovac neuer Trainer bei AS Monaco VOR 4 STUNDEN