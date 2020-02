Paulo Dybala (38.) per Freistoß und Juan Cuadrado (75.) erzielten die Treffer für Juve, das zuletzt zwei der vergangenen drei Serie-A-Partien verloren hatte. Brescia-Stürmer Florian Aye (37.) war in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ronaldo (35), der in den vergangenen zehn Ligaspielen immer getroffen und damit einen Klubrekord aufgestellt hatte, erhielt eine Pause.

(SID)