Allerdings sei Can "einer der stärksten Mittelfeldspieler Europas. Wir sind glücklich, wenn er bleibt", fügte der Sportdirektor der Italiener bei "Sky Sports" an.

Laut dem 47-Jährigen gibt es "viele Mannschaften, die Interesse bekundet haben. Es ist normal, dass sich viele Klubs für ihn interessieren. Aber wir werden in den nächsten Tagen sehen, was sich noch ergibt." Bis zum 31. Januar ist das Wintertransferfenster noch geöffnet. Spätestens bis dahin müsste ein Wechsel über die Bühne gehen.

Ähnlich wie Paratici hielt sich auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc bedeckt, meinte lediglich: "Es ist noch nichts entschieden oder spruchreif." Neben dem BVB soll Can auch bei Tottenham Hotspur, Manchester United und dem FC Bayern auf dem Zettel gestanden haben. Laut "kicker" hätten diese Vereine mittlerweile aber Abstand von einer Verpflichtung genommen.

FC Bayern wohl nicht mehr interessiert

Auch die "Sport Bild" berichtet, dass die Münchener nicht mehr an einer Rückholaktion des Nationalspielers interessiert sind. 2009 wechselte Can von Frankfurt nach München, wo er mehrere Jahre in den Jugendmannschaften der Bayern spielte. 2012 stieg er dann zu den Profis auf, ehe er ein Jahr später zu Bayer Leverkusen wechselte und sich 2014 dem FC Liverpool anschloss.

Seit 2018 spielt Can bei Juventus Turin, sein aktueller Vertrag läuft eigentlich noch bis 2022. Unter Trainer Maurizio Sarri spielt der 26-Jährige aber kaum noch eine Rolle. In der laufenden Saison stand Can gerade einmal acht Mal für die Italiener auf dem Platz. Im Spiel gegen Neapel war der gebürtige Frankfurter schon nicht mehr im Kader, offiziell wegen einer Grippe.

