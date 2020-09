Durch Spielertransfers sicherte sich die Alte Dame Einnahmen in Höhe von 157,5 Millionen Euro, das sind 31 Millionen mehr als im Geschäftsjahr 2018/19. Die Bilanz muss vom Juve-Aufsichtsrat am 18. September genehmigt werden.

Zwischen Januar und Juni 2020 häufte Juve Verluste in Höhe von 19 Millionen Euro an. Beeinträchtigt wurden die Jahresergebnisse von der Coronakrise sowie vom Champions-League-Ausscheiden. Im dritten Jahr in Folge legte der Klub von Cristiano Ronaldo und Sami Khedira eine negative Bilanz vor.